Нападающий Мэйсон Гринвуд может перебраться в «Хетафе» на постоянной основе.

22-летний футболист, принадлежащий «Манчестер Юнайтед», был отправлен в аренду до конца текущего сезона, чтобы реанимировать карьеру. Как сообщает The Sun, в «Хетафе» хотели бы оформить полноценное подписание англичанина, и этот вопрос уже обсуждался с руководством «красных дьяволов». Весьма вероятно, что стороны сойдутся на продлении аренды ещё на один сезон.

Ранее сообщалось, что сам Гринвуд также хотел бы остаться в «Хетафе». На счету форварда три забитых мяча и три ассиста в десяти матчах за испанский коллектив.