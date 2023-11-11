Тен Хаг – о своём рекорде: «Неплохо, но праздновать не буду»

Рулевой «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг рассказал, что думает о своём рекорде.

Нидерландский специалист, напомним, стал первым среди тренеров «Манчестер Юнайтед», кому удалось достичь отметки в 30 побед в АПЛ после 50 матчей во главе команды. В субботу «красные дьяволы» с минимальным счётом обыграли «Лутон Таун» благодаря голу Виктора Линделофа.

«Мой рекорд по победам? Неплохо, но я не буду это праздновать. У нас есть другие заботы – мы должны лучше выступать», – заявил в послематчевом интервью наставник.

Эрик тен Хаг возглавил «Манчестер Юнайтед» перед началом прошлого сезона. Его контракт рассчитан до середины 2025 года.