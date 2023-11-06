Тен Хаг: «Мы смогли выиграть трофей, но перед нами стоят более высокие цели»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг отдал должное своей команде за победу в Кубке лиги в прошлом сезоне. При этом нидерландский специалист призвал своих подопечных сражаться за более престижные награды.

«Трофеи удаётся выигрывать далеко не всем футболистам и тренерам. Если ты выиграл трофей, ты должен это отпраздновать. Мы сделали это в прошлом сезоне, но для «Манчестер Юнайтед» этого недостаточно. Перед нами стоят более высокие цели», – цитирует тен Хага Centre Devils.

Напомним, «Манчестер Юнайтед» сейчас находится на восьмом месте в Английской премьер-лиге. Команда потерпела 5 поражений в 11 матчах чемпионата.