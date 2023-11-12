​Линделоф: «Я не так часто забиваю»

«Манчестер Юнайтед» обыграл в двенадцатом туре английского чемпионата новичка чемпионата «Лутон Таун», команда Эрика тен Хага забила один мяч и его хватило для полновесных трех очков. Защитник команды, шведский футболист Виктор Линделоф, забил единственный гол матча. Он прокомментировал итоги встречи:

- Я не так часто забиваю, поэтому это необычно. Нам очень нужны были три очка и мы их получили. Думаю, что мы хорошо сыграли в первом тайме. Хорошо держали мяч и создавали возможности. Плохо то, что чуть сдали после забитого гола. Над этим надо работать, - цитирует слова Линделофа BBC Sport.