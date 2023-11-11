Линделоф – «Лутон Таун» офф: «Манчестер Юнайтед» подобрал ключ к аутсайдеру АПЛ

«Манчестер Юнайтед» в двенадцатом туре АПЛ принимал одного из аутсайдеров «Лутон Таун».

От «МЮ» в нынешнем сезоне можно ожидать любых сюрпризов. Команда Эрика тен Хага всё никак не может обрести стабильный ход. Хотя кое в чем стабильность у неё есть – она ещё ни разу не сыграла вничью. До отчётного матча выиграла восемь матчей и проиграла девять. Это в рамках всех официальных турниров.

Если брать более короткий отрезок, то в четырёх предыдущих встречах «Ман Юнайтед» проиграл трижды – «Манчестер Сити» в чемпионате Англии, «Ньюкаслу» в Кубке лиги и «Копенгагену» в Лиге чемпионов. Победа же была вырвана «красными дьяволами» неделю назад в рамках АПЛ против «Фулхэма».

В турнирной таблице английского чемпионата «Манчестер Юнайтед» шёл на восьмом месте. В принципе, если поднажать, можно в скором времени вступить в борьбу за первую пятёрку. «МЮ» отставал на четыре очка от нижней границы еврокубковой зоны. То есть от находившейся на пятой позиции таблицы «Астон Виллы».

«Лутон Таун» сейчас о еврокубках вообще не думает. «Шляпники» первый раз попали в Английскую премьер-лигу. Главная задача – не вылететь. Команда Роба Эдвардса подходила к игре с «Ман Юнайтед» на семнадцатом месте, опережая «Борнмут» с верхней точки зоны вылета лишь по дополнительным показателям.

Хозяева с первых минут заключили мяч под свой контроль, и достаточно быстро встал вопрос о возможном пенальти в ворота гостей. Мяч попал в плечо Карлтону Моррису внутри штрафной площади «Лутона». После подсказки видеоассистента главный арбитр не указал на точку.

Три дня назад в лигочемпионском матче с «Копенгагеном» Хёйлунн открыл счёт уже на третьей минуте, а к отметке получаса игры оформил дубль. Здесь же Расмус не реализовал момент на десятой минуте, когда после передачи Рэшфорда с правого края коленом направил мяч в Камински.

Дальше Мактоминай после подачи справа от Далота ударил вторым этажом мимо створа. Гарначо с левого полуфланга со средней дистанции также не сумел попасть куда надо. На 23-й минуте Мактоминай и Рэшфорд не смогли пробить по воротам после диагональной доставки слева от Бруну Фернандеша.

На 36-й минуте в штрафную «Юнайтед» с правого фланга прилетела весточка от Каборе, и Моррис пробил головой в ближний угол – там сработал Онана. Чуть позже Таунсенд добавлял с приличной дистанции – в руки голкипера, на этот раз зафиксировавшего мяч намертво.

Травма ноги Эриксена вынудила тен Хага сделать незапланированную замену и выпустить на поле Маунта. А момент в первом тайме ещё один создался у манкунианцев. Гарначо вырвался вроде один на один с Камински, однако опрометчиво замешкался и позволил Каборе оставить его без мяча.

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Время гола в ворота «шляпников» всё-таки пришло на 59-й минуте. После подачи Фернандеша мяч остался у манкунианцев. С правого фланга они доставили его низом в штрафную площадь, и после заблокированного удара здорово действовал Линделоф, с подбора загнавший футбольный снаряд в сетку (1:0).

Довольно спокойно «Ман Юнайтед» довёл дело до минимальной победы. Рэшфорд мог удваивать счёт в пользу хозяев, но пробил во вратаря. Далот с подбора после углового выстрелил выше створа. Сошло и так. В добавленное время тен Хаг получил жёлтую карточку. «Красные дьяволы» одержали в АПЛ вторую подряд викторию с одним забитым мячом и набрали 21 очко в копилку.

Кирилл Иванцов