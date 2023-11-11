Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
25000 ₽ Получить
250 $ Получить
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Линделоф – «Лутон Таун» офф: «Манчестер Юнайтед» подобрал ключ к аутсайдеру АПЛ

11 Ноября 2023 • 19:58 Комментировать (2)
Манчестер Юнайтед
1:0
Лутон Таун

«Манчестер Юнайтед» в двенадцатом туре АПЛ принимал одного из аутсайдеров «Лутон Таун».

Протокол игры  
Манчестер Юнайтед1:0Лутон Таун
(1:0) Линделоф Виктор59'  
Онана АндреДалот ДиогуМагуайр ГарриЛинделоф ВикторРегилон Серхио 79' (Марсьяль Антони ( 79') Мактоминай СкоттЭриксен Кристиан 40' (Маунт Мэйсон ( 40') Рэшфорд МаркусФернандеш БрунуГарначо Алехандро 68' (Антони ( 68') Хёйлунн Расмус 79' (Варан Рафаэль ( 79')
Запасные: Межбри ХаннибалПельистри ФакундоАмрабат СофьянМайну КоббиБайиндыр Алтай
Камински ТомасМенги ТеденЛокьер Том  90'Ошо ГэбриэлКаборе Исса  74' 86' (Раддок Пелли ( 86') Доти Алфи 73' (Кларк Джордан ( 73') Накамба Марвелус 86' (Джайлз Райан ( 86') Баркли РоссТаунсенд Андрос 61' (Чон Тахит ( 61') Огбене Чидози 87' (Адебайо Элайджа ( 87') Моррис Карлтон
Запасные: Крул ТимБраун ДжейкобБерри ЛюкНельсон Зак
11 ноября. Стадион "Олд Траффорд".

От «МЮ» в нынешнем сезоне можно ожидать любых сюрпризов. Команда Эрика тен Хага всё никак не может обрести стабильный ход. Хотя кое в чем стабильность у неё есть – она ещё ни разу не сыграла вничью. До отчётного матча выиграла восемь матчей и проиграла девять. Это в рамках всех официальных турниров.

Если брать более короткий отрезок, то в четырёх предыдущих встречах «Ман Юнайтед» проиграл трижды – «Манчестер Сити» в чемпионате Англии, «Ньюкаслу» в Кубке лиги и «Копенгагену» в Лиге чемпионов. Победа же была вырвана «красными дьяволами» неделю назад в рамках АПЛ против «Фулхэма».

В турнирной таблице английского чемпионата «Манчестер Юнайтед» шёл на восьмом месте. В принципе, если поднажать, можно в скором времени вступить в борьбу за первую пятёрку. «МЮ» отставал на четыре очка от нижней границы еврокубковой зоны. То есть от находившейся на пятой позиции таблицы «Астон Виллы». 

«Лутон Таун» сейчас о еврокубках вообще не думает. «Шляпники» первый раз попали в Английскую премьер-лигу. Главная задача – не вылететь. Команда Роба Эдвардса подходила к игре с «Ман Юнайтед» на семнадцатом месте, опережая «Борнмут» с верхней точки зоны вылета лишь по дополнительным показателям.

Хозяева с первых минут заключили мяч под свой контроль, и достаточно быстро встал вопрос о возможном пенальти в ворота гостей. Мяч попал в плечо Карлтону Моррису внутри штрафной площади «Лутона». После подсказки видеоассистента главный арбитр не указал на точку.

Три дня назад в лигочемпионском матче с «Копенгагеном» Хёйлунн открыл счёт уже на третьей минуте, а к отметке получаса игры оформил дубль. Здесь же Расмус не реализовал момент на десятой минуте, когда после передачи Рэшфорда с правого края коленом направил мяч в Камински.

Дальше Мактоминай после подачи справа от Далота ударил вторым этажом мимо створа. Гарначо с левого полуфланга со средней дистанции также не сумел попасть куда надо. На 23-й минуте Мактоминай и Рэшфорд не смогли пробить по воротам после диагональной доставки слева от Бруну Фернандеша.

На 36-й минуте в штрафную «Юнайтед» с правого фланга прилетела весточка от Каборе, и Моррис пробил головой в ближний угол – там сработал Онана. Чуть позже Таунсенд добавлял с приличной дистанции – в руки голкипера, на этот раз зафиксировавшего мяч намертво.

Травма ноги Эриксена вынудила тен Хага сделать незапланированную замену и выпустить на поле Маунта. А момент в первом тайме ещё один создался у манкунианцев. Гарначо вырвался вроде один на один с Камински, однако опрометчиво замешкался и позволил Каборе оставить его без мяча.

Реклама


Время гола в ворота «шляпников» всё-таки пришло на 59-й минуте. После подачи Фернандеша мяч остался у манкунианцев. С правого фланга они доставили его низом в штрафную площадь, и после заблокированного удара здорово действовал Линделоф, с подбора загнавший футбольный снаряд в сетку (1:0).

Довольно спокойно «Ман Юнайтед» довёл дело до минимальной победы. Рэшфорд мог удваивать счёт в пользу хозяев, но пробил во вратаря. Далот с подбора после углового выстрелил выше створа. Сошло и так. В добавленное время тен Хаг получил жёлтую карточку. «Красные дьяволы» одержали в АПЛ вторую подряд викторию с одним забитым мячом и набрали 21 очко в копилку.

Кирилл Иванцов

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Юнайтед АПЛ Чемпионат Англии Лутон Таун ещё теги

Новости по матчу

Сегодня, 11 Ноября
21:11
Тен Хаг: «Мы должны были забить больше»
20:53
Тен Хаг – первый тренер «Манчестер Юнайтед», выигравший 30 из стартовых 50 игр в лиге
18:50
​«Манчестер Юнайтед» потерял Эриксена
17:30
«Манчестер Юнайтед» - «Лутон Таун»: прямая трансляция, составы, онлайн - 1:0
17:02
​Рэшфорд и Хёйлунн – в основе «Манчестер Юнайтед» на игру с «Лутон Таун»
16:52
​Бербатов: «Фернандеш должен оставаться капитаном «Манчестер Юнайтед»
13:11
Забитцер: «Мне очень жаль своих бывших партнёров по «Манчестер Юнайтед»
12:31
«Манчестер Юнайтед» нацелился на бразильского хавбека
02:40
«Манчестер Юнайтед» снова потерял защитника из-за травмы 1
02:33
Манчестер Юнайтед - Лутон Таун: где смотреть прямую трансляцию онлайн
02:20
Тен Хаг объяснил, почему «Манчестер Юнайтед» пропускает много голов 1
01:44
Варану не нравится, когда вместо него играет Эванс
00:53
Варан находится не в лучших отношениях с тен Хагом
00:21
Хёйлунн: «Роналду был моим кумиром в детстве, я старался у него учиться» 1
10 Ноября
22:47
Хёйлунн: «Игра в прессинге – одна из моих сильных сторон»
22:27
«Манчестер Юнайтед» планирует подписать двух центральных защитников
21:05
Хёйлунн: «Знаю, что играю в лучшем клубе мира»
19:55
Манчестер Юнайтед — Лутон Таун: прогноз и ставка на матч АПЛ — 11 ноября 2023
16:52
​Тен Хаг высказался о плохой форме Рэшфорда
16:48
Раскрыта позиция «Манчестер Юнайтед» по будущему тен Хага
16:16
«Манчестер Юнайтед» намерен расстаться сразу с тремя футболистами 1
09 Ноября
18:13
Тен Хаг не хочет отпускать Варана в Саудовскую Аравию
10:41
Канчельскис: «С удовольствием встречусь с Фергюсоном»
08 Ноября
21:17
Бербатов – об Антони: «Всё становится ещё хуже, когда думаешь, что ты Роналдиньо или Зидан» 1
11:45
Каземиро в январе может перебраться в Саудовскую Аравию
07 Ноября
13:12
«Манчестер Юнайтед» заинтересован в очередном игроке «Аталанты»
13:03
Санчо удалили из командного чата «Манчестер Юнайтед»
11:09
Фернандеш в январе станет целью для клубов из Саудовской Аравии
06 Ноября
22:12
Забитцер: «Я хотел остаться в «Манчестер Юнайтед»
10:51
Онана: «Иногда ты можешь проигрывать, но ты должен бороться в каждом матче»
10:41
Тен Хаг: «Мы смогли выиграть трофей, но перед нами стоят более высокие цели»
05 Ноября
00:16
«Манчестер Юнайтед» может обменять Антони на другого бразильца
00:07
Рамос признался, что едва не перешёл в топ-клуб АПЛ
Показать ещё
Читайте нас в Telegram и др.:
Бонусы букмекеров
25000 ₽ Получить
250 $ Получить
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Комментарии (2)
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
cabo verde
11 Ноября 2023 в 21:01
если бы класса игроков не хватало даже на лутоны, то хз за что им тогда вообще платили бы
CELTIC FROST
11 Ноября 2023 в 20:50
Вымучили снова... Даже интересно. к концу сезона хоть разница забитых и пропущенных мячей станет положительной?
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
Окончен
Вулверхэмптон Вулверхэмптон
Тоттенхэм Тоттенхэм
2
1
5.20 4.10 1.69
Видео
Окончен
Кристал Пэлас Кристал Пэлас
Эвертон Эвертон
2
3
2.34 3.50 3.15
Видео
Окончен
Арсенал Арсенал
Бёрнли Бёрнли
3
1
1.26 6.20 13.00
Видео
Окончен
Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед
Лутон Таун Лутон Таун
1
0
1.26 6.20 13.00
Видео
46 мин
Борнмут Борнмут
Ньюкасл Ньюкасл
0
0
5.20 4.10 1.69
Видео
12.11.23 в 17:00
Астон Вилла Астон Вилла
Фулхэм Фулхэм
1.60 4.40 5.80
Видео
12.11.23 в 17:00
Вест Хэм Вест Хэм
Ноттингем Форест Ноттингем Форест
1.83 3.85 4.50
Видео
12.11.23 в 17:00
Ливерпуль Ливерпуль
Брентфорд Брентфорд
1.47 5.00 6.80
Видео
12.11.23 в 17:00
Брайтон Брайтон
Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед
1.30 5.80 12.00
Видео
12.11.23 в 19:30
Челси Челси
Манчестер Сити Манчестер Сити
3.85 3.60 2.04
Видео
Все матчи
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь на наш канал.
Сегодня, 11 Ноября
21:11 · Англия. Премьер-лига
Тен Хаг: «Мы должны были забить больше»
20:53 · Англия. Премьер-лига
Тен Хаг – первый тренер «Манчестер Юнайтед», выигравший 30 из стартовых 50 игр в лиге
20:27 · Англия. Премьер-лига
​Почеттино не будет влиять на трансферы «Челси» в январе
20:01 · Англия. Премьер-лига
Лишь третий гол в ворота «Кристал Пэлас» стал победным для «Эвертона»
20:00 · Англия. Премьер-лига
«Борнмут» - «Ньюкасл»: прямая трансляция, составы, онлайн - 0:0
19:54 · Англия. Премьер-лига
​Назван лучший центральный полузащитник в мире
19:46 · Англия. Премьер-лига
​Лебёф: «Я не думаю, что у «Челси» есть шансы финишировать в топ-4»
19:42 · Англия. Премьер-лига
​Зинченко забил красивый гол в матче АПЛ
18:50 · Англия. Премьер-лига
​«Манчестер Юнайтед» потерял Эриксена
18:24 · Англия. Чемпионшип
​Лэмпард может возглавить клуб третьего дивизиона Англии
18:09 · Англия. Премьер-лига
​«Манчестер Сити» хочет подписать топ-игрока «Челси»
17:34 · Англия. Премьер-лига
«Тоттенхэм» уступил во втором матче подряд, провалив концовку игры с «Вулверхэмптоном» 1
17:30 · Англия. Премьер-лига
«Арсенал» - «Бёрнли»: прямая трансляция, составы, онлайн - 3:1
17:30 · Англия. Премьер-лига
«Манчестер Юнайтед» - «Лутон Таун»: прямая трансляция, составы, онлайн - 1:0
17:07 · Англия. Премьер-лига
​«Арсенал» назвал состав на игру с «Бёрнли»
Все новости
Рекомендуем