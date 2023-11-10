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«Манчестер Юнайтед» намерен расстаться сразу с тремя футболистами слухи

10 Ноября 2023 • 16:16 Комментировать
Манчестер Юнайтед
...
Лутон Таун
1 1.35 X 5.60 2 9.00
11.11 18:00

«Манчестер Юнайтед» планирует расстаться с рядом игроков в зимнее трансферное окно.

По информации журналиста Кена Лоуренса, английский гранд хочет продать Антони, Джедона Санчо и Антони Марсьяля.

После 11 туров «Манчестер Юнайтед» занимает восьмое место в турнирной таблице Английской премьер-лиги, имея в своем активе 18 набранных очков.

Следующим соперником подопечных Эрика тен Хага станет «Лутон Таун». Игра 12-го тура АПЛ запланирована на 11 ноября. Стартовый свисток должен прозвучать в 18:00 по столичному времени.

Напомним, ранее у наставника «Манчестер Юнайтед» возник конфликт с Санчо.

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Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Юнайтед Антони Марсьяль Антони Джедон Санчо трансферы футбола - зима 2024 ещё теги

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