«Манчестер Юнайтед» планирует расстаться с рядом игроков в зимнее трансферное окно.

По информации журналиста Кена Лоуренса, английский гранд хочет продать Антони, Джедона Санчо и Антони Марсьяля.

После 11 туров «Манчестер Юнайтед» занимает восьмое место в турнирной таблице Английской премьер-лиги, имея в своем активе 18 набранных очков.

Следующим соперником подопечных Эрика тен Хага станет «Лутон Таун». Игра 12-го тура АПЛ запланирована на 11 ноября. Стартовый свисток должен прозвучать в 18:00 по столичному времени.

Напомним, ранее у наставника «Манчестер Юнайтед» возник конфликт с Санчо.