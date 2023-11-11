Тен Хаг: «Мы должны были забить больше»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг поделился мыслями после победы в матче Премьер-лиги против «Лутон Таун».

«Красные дьяволы» добились триумфа благодаря голу Виктора Линделофа, забитому на 59-й минуте поединка.

«Хороший день. Мы добились победы, в которой нуждались, но могли облегчить себе задачу, если бы забили раньше и удвоили преимущество при счёте 1:0. Мы создали много моментов, но реализовали только один. Я доволен сухой победой, однако мы рисковали позволить соперникам спастись в концовке», – цитирует BBC тен Хага.

На данный момент «Манчестер Юнайтед» занимает шестую строчку в турнирной таблице АПЛ с 21 набранным очком.