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Рамос признался, что едва не перешёл в топ-клуб АПЛ

05 Ноября 2023 • 00:07 Комментировать
Манчестер Юнайтед
...
Лутон Таун
11.11 18:00

Центральный защитник «Севильи» Серхио Рамос заявил, что мог продолжить карьеру в Англии.

Испанский ветеран на протяжении двух месяцев пребывал в статусе свободного агента после расставания с «Пари Сен-Жермен», после чего решил вернуться в родную для себя «Севилью». По словам 37-летнего игрока, в прошлом он мог перебраться в Английскую премьер-лигу.

«Я был близок к тому, чтобы надеть футболку «Манчестер Юнайтед». Мой отец является большим поклонником этого клуба», – рассказал в интервью AS центрбек. Отмечается, что речь идёт о периоде, когда Серхио Рамос выступал за мадридский «Реал».

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Евро-Футбол.Ру,
Севилья Манчестер Юнайтед Серхио Рамос ещё теги

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