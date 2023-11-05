Рамос признался, что едва не перешёл в топ-клуб АПЛ

Центральный защитник «Севильи» Серхио Рамос заявил, что мог продолжить карьеру в Англии.

Испанский ветеран на протяжении двух месяцев пребывал в статусе свободного агента после расставания с «Пари Сен-Жермен», после чего решил вернуться в родную для себя «Севилью». По словам 37-летнего игрока, в прошлом он мог перебраться в Английскую премьер-лигу.

«Я был близок к тому, чтобы надеть футболку «Манчестер Юнайтед». Мой отец является большим поклонником этого клуба», – рассказал в интервью AS центрбек. Отмечается, что речь идёт о периоде, когда Серхио Рамос выступал за мадридский «Реал».