Тен Хаг объяснил, почему «Манчестер Юнайтед» пропускает много голов

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг высказался на тему проблем команды в защите.

В недавнем поединке Лиги чемпионов против «Копенгагена» английский коллектив пропустил четыре мяча, что в итоге стоило трёх очков (3:4). Незадолго до этого случились домашние поражения со счётом 0:3 от «Ньюкасла» и «Манчестер Сити».

«Тактика или психология? Дело определённо не в тактике – игроки знают, что должны делать в этих ситуациях. Мы понимаем, что в концовке матча с «Копенгагеном» было допущено много ошибок. Необходимо лучше контролировать собственную штрафную», – заявил нидерландский наставник в преддверии субботнего матча Премьер-лиги против «Лутона».