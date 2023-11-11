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Тен Хаг объяснил, почему «Манчестер Юнайтед» пропускает много голов

11 Ноября 2023 • 02:20 Комментировать
Манчестер Юнайтед
...
Лутон Таун
1 1.35 X 5.60 2 9.00
Через 15 ч. 3 мин.

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг высказался на тему проблем команды в защите.

В недавнем поединке Лиги чемпионов против «Копенгагена» английский коллектив пропустил четыре мяча, что в итоге стоило трёх очков (3:4). Незадолго до этого случились домашние поражения со счётом 0:3 от «Ньюкасла» и «Манчестер Сити».

«Тактика или психология? Дело определённо не в тактике – игроки знают, что должны делать в этих ситуациях. Мы понимаем, что в концовке матча с «Копенгагеном» было допущено много ошибок. Необходимо лучше контролировать собственную штрафную», – заявил нидерландский наставник в преддверии субботнего матча Премьер-лиги против «Лутона».

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Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Юнайтед Эрик тен Хаг

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