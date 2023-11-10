​Тен Хаг высказался о плохой форме Рэшфорда

В сезоне 2023/2024 нападающий «Манчестер Юнайтед» Маркус Рэшфорд забил всего лишь один гол. Случилось это ещё в начале сентября, когда «красные дьяволы» играли против «Арсенала». Несколько слов по поводу плохой формы Рэшфорда сказал главный тренер манкунианцев Эрик тен Хаг.

«Маркус недоволен, и мы недовольны. Он возлагает на себя большие надежды. На данный момент он не в лучшей форме, но я знаю, что он вернётся», - сказал тен Хаг журналистам.

Ближайший матч Премьер-лиги Англии «Манчестер Юнайтед» проведёт 11 ноября – против «Лутон Таун». Стартовый свисток прозвучит в 18:00 по московскому времени.

Раскрыта позиция «Манчестер Юнайтед» по будущему тен Хага