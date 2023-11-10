На неделе «Манчестер Юнайтед» снова разочаровал армию своих фанатов – команда проиграла в гостях у «Копенгагена» (3:4) в рамках четвёртого тура групповой стадии Лиги чемпионов. Несмотря на неудачные результаты, планов по увольнению Эрика тен Хага в стане «красных дьяволов» сейчас нет. Об этом рассказывает Transfer News Live со ссылкой на Sky Sports. Таким образом, тен Хаг будет продолжать работу.

«Манчестер Юнайтед» на текущий момент занимает восьмое место в турнирной таблице чемпионата Англии. Ближайший матч команда эрика тен Хага проведёт в субботу, 11 ноября, - против «Лутон Таун».

Кто возглавит «Манчестер Юнайтед» после увольнения тен Хага