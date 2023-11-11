​Тен Хаг пропустит следующий матч «Манчестер Юнайтед»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг пропустит следующий матч команды в Премьер-лиге. Причина – перебор жёлтых карточек. В субботней игре против «Лутон Таун» тен Хаг получил уже третье предупреждение в этом сезоне. Теперь ему нужно отбыть дисквалификацию.

«Это неприятно, но я уверен, что мы хорошо подготовимся к игре с «Эвертоном». Мой тренерский штаб возьмёт управление на себя, они очень компетентны для этой работы», - сказал тен Хаг в эфире beIN Sports.

Матч между «Манчестер Юнайтед» и «Эвертоном» пройдёт в воскресенье, 26 ноября, - на «Гудисон Парк». Наверняка тен Хаг будет наблюдать за игрой с трибуны.