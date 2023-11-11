Тен Хаг – первый тренер «Манчестер Юнайтед», выигравший 30 из стартовых 50 игр в лиге

Эрик тен Хаг в роли главного тренера «Манчестер Юнайтед» не так плох, как кому-то может казаться. Нидерландец стал первым тренером «красных дьяволов», который выиграл 30 из своих 50 стартовых игр в лиге. Об этом рассказывает Squawka.

Отмечается, что в прошедших 50 матчах Премьер-лиги под руководством тен Хага «красные дьяволы» набрали 96 очков. В своё время Юрген Клопп на таком отрезке в «Ливерпуле» имел показатель в 92 балла.

Напомним, что в субботу «Манчестер Юнайтед» обыграл «Лутон Таун» с минимальным счётом 1:0. Следующий матч команда Эрика тен Хага проведёт 26 ноября – против «Эвертона».