«Манчестер Юнайтед» заинтересован в очередном игроке «Аталанты»

«Манчестер Юнайтед» нацелился на центрального защитника «Аталанты» Джорджо Скальвини. По информации от итальянского издания Tuttosport, «красные дьяволы» всерьёз заинтересованы в приобретении молодого таланта.

Отмечается, что между «Манчестер Юнайтед» и «Аталантой» сейчас наблюдаются хорошие отношения после сделки по Расмусу Хёйлунну, который летом перебрался на «Олд Траффорд» за 75 миллионов евро. Эта сделка может помочь «Манчестер Юнайтед» при оформлении трансфера Скальвини.

Напомним, Джорджо ранее был интересен многим итальянским топ-клубам. В этом сезоне Скальвини провёл 11 матчей в чемпионате Италии, где не отметился ни одним результативным действием.