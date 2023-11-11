Хёйлунн: «Роналду был моим кумиром в детстве, я старался у него учиться»

Нападающий «Манчестер Юнайтед» Расмус Хёйлунн признался, что брал пример с Криштиану Роналду.

Португалец покинул ряды «красных дьяволов» в конце прошлого года. С тех пор команде Эрика тен Хага не хватало форварда, способного регулярно поражать чужие ворота, и в августе решить эту проблему был призван 20-летний датчанин, купленный у «Аталанты» за 75 млн евро.

«Роналду был моим кумиром в детстве. Я всегда считал его лучшим футболистом мира, старался чему-то научиться. Криштиану – величайший бомбардир всех времён. Когда я начинал за ним следить, он был скорее дриблёром, а затем стал настоящим голеадором. Он обладал огромным талантом, но всегда много работал, чтобы стать лучшим, и мне нравится это», – цитирует UtdDistrict Хёйлунна.