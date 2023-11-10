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Хёйлунн: «Знаю, что играю в лучшем клубе мира»

10 Ноября 2023 • 21:05 Комментировать
Манчестер Юнайтед
...
Лутон Таун
1 1.35 X 5.60 2 9.00
Через 19 ч. 44 мин.

Нападающий «Манчестер Юнайтед» Расмус Хёйлунн высказался о текущем положении дел.

Новичок «красных дьяволов» пока не забивал на внутренней арене, зато установил клубный рекорд в Лиге чемпионов, отличившись пять раз в четырёх матчах. Дела команды в самом престижном еврокубке, впрочем, всё равно складываются не лучшим образом – всего три набранных очка и последнее место в квартете.

«Я знаю, что играю, пожалуй, в лучшем клубе мира, но мне ещё предстоит многого добиться в своей карьере. Сейчас я просто хочу посмотреть, как далеко смогу зайти. Постараюсь стать как можно лучше», – приводят английские СМИ слова 20-летнего датчанина.

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Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Юнайтед Расмус Хёйлунн

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