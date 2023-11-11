Опорный полузащитник «Флуминенсе» Андре может продолжить карьеру в «Манчестер Юнайтед».

Как утверждает журналист Жак Тальбот, «красные дьяволы» заинтересованы в приглашении 22-летнего хавбека. По данным источника, «Манчестер Юнайтед» видит в Андре хорошую перспективу и считает, что он сможет на долгое время стать основным опорником команды. Сообщается, что такое решение клуба связано с Каземиро, будущее которого остается под вопросом.

Контракт Андре с бразильским клубом рассчитан до конца 2026 года. Согласно данным авторитетного портала Transfermarkt, стоимость игрока составляет 15 миллионов евро.

Сегодня, 11 ноября, «Манчестер Юнайтед» сыграет с «Лутон Таун» в рамках 12-го тура АПЛ. Не пропустите текстовую онлайн-трансляцию матча на портале LiveResult, начало — в 18:00 по мск.