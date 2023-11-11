​Рэшфорд и Хёйлунн – в основе «Манчестер Юнайтед» на игру с «Лутон Таун»

В субботу «Манчестер Юнайтед» будет принимать «Лутон Таун» в рамках 12-го тура чемпионата Англии. Наставник «красных дьяволов» Эрик тен Хаг принял решение выпустить на поле с первых минут таких футболистов:

Онана, Далот, Линделоф, Магуайр, Регилон, Мактоминай, Эриксен, Бруну Фернандеш, Гарначо, Рэшфорд, Хёйлунн.

Матч «Манчестер Юнайтед» - «Лутон Таун» стартует в 18:00 по московскому времени. Следить за развитием событий на поле во всех подробностях можно будет в текстовой трансляции на портале LiveResult.

Отметим, что на текущий момент «Манчестер Юнайтед» занимает восьмое место в турнирной таблице Премьер-лиги.