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​Рэшфорд и Хёйлунн – в основе «Манчестер Юнайтед» на игру с «Лутон Таун»

11 Ноября 2023 • 17:02 Комментировать
Манчестер Юнайтед
0:0
Лутон Таун
1 1.35 X 5.60 2 9.00
1-й тайм

В субботу «Манчестер Юнайтед» будет принимать «Лутон Таун» в рамках 12-го тура чемпионата Англии. Наставник «красных дьяволов» Эрик тен Хаг принял решение выпустить на поле с первых минут таких футболистов:

Онана, Далот, Линделоф, Магуайр, Регилон, Мактоминай, Эриксен, Бруну Фернандеш, Гарначо, Рэшфорд, Хёйлунн.

Матч «Манчестер Юнайтед» - «Лутон Таун» стартует в 18:00 по московскому времени. Следить за развитием событий на поле во всех подробностях можно будет в текстовой трансляции на портале LiveResult.

Отметим, что на текущий момент «Манчестер Юнайтед» занимает восьмое место в турнирной таблице Премьер-лиги.

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Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Юнайтед

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МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД ЛУТОН ТАУН
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