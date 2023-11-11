Центральный защитник «Манчестер Юнайтед» Рафаэль Варан недоволен своим положением в команде.

Если верить приведённым ранее слухам, отношения между французским игроком и главным тренером Эриком тен Хагом с недавних пор стали напряжёнными. Согласно данным журналиста Стива Бэйтса, Варану не нравится, когда вместо него в стартовом составе выходит 35-летний Джонни Эванс, что неоднократно происходило в последних играх.

Рафаэль Варан был приобретён «красными дьяволами» у мадридского «Реала» за 40 млн евро в августе 2021 года. В текущем сезоне 30-летний центрбек семь раз выходил в старте «Юнайтед», ещё в четырёх случаях он появлялся на поле со скамейки запасных.