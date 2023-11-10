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Хёйлунн: «Игра в прессинге – одна из моих сильных сторон»

10 Ноября 2023 • 22:47 Комментировать
Манчестер Юнайтед
...
Лутон Таун
1 1.35 X 5.60 2 9.00
Через 18 ч. 9 мин.

Форвард «Манчестер Юнайтед» Расмус Хёйлунн считает, что способен приносить пользу команде, отрабатывая без мяча.

Трансфер 20-летнего игрока пока оценивается неоднозначно: с одной стороны, датчанин установил рекорд «Манчестер Юнайтед» в Лиге чемпионов, забив пять раз в первых четырёх матчах, с другой – в десяти матчах АПЛ и Кубка Англии на его счету нет ни одного гола.

«В современном футболе игрокам атакующей линии требуется интенсивно прессинговать. Игра развивается, и я понял это ещё в юности, поэтому привык к данной составляющей. Думаю, игру в прессинге можно назвать одной из моих сильных сторон», – цитирует UtdDistrict Хёйлунна, купленного у «Аталанты» за 75 млн евро.

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Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Юнайтед Расмус Хёйлунн

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