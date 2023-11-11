​Бербатов: «Фернандеш должен оставаться капитаном «Манчестер Юнайтед»

Бывший игрок «Манчестер Юнайтед» Димитар Бербатов высказался о полузащитнике Бруну Фернандеше. Болгарин считает, что португалец должен сохранить капитанскую повязку.

«Бруну должен оставаться капитаном. Сейчас не время поднимать эту тему. Бруну – капитан, и он должен им оставаться. Я уверен, что он изо всех сил старается мотивировать свою команду и подталкивать её вперёд», - сказал Бербатов Betfair.

«Манчестер Юнайтед» в субботу проведёт домашний матч чемпионата Англии против «Лутон Таун». Следить за развитием событий на футбольном поле можно будет в текстовой трансляции на портале LiveResult.