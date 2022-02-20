Уже 10 голов «Манчестер Юнайтед» в текущем сезоне АПЛ забили вышедшие на замену игроки

«Манчестер Юнайтед» обыграл в матче очередного тура английской Премьер-лиги «Лидс», и два гола из четырех забили вышедшие на замену игроки. На 68-й минуте на поле появился Фред. заменивший Погба, и уже через две минуты он забил третий мяч своей команды, который в итоге оказался победным. Одновременно с ним на поле вышел и Энтони Эланга - и он также сумел отличиться, но через двадцать минут после своего выхода на поле, чем в каком-то смысле ответил Криштиану Роналду, который (случайно или нет) плюнул в него после матча с «Саутгемптоном».

Эти два гола привели к тому, что в текущем сезоне в матчах АПЛ вышедшие на замену в матчах «Манчестер Юнайтед» игроки забили уже десять мячей, что является самым высоким показателем в лиге. Пять из таких ситуаций имели место уже при Ральфе Рангнике.