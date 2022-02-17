Руководство «Манчестер Юнайтед» продолжает проводить детальный анализ кандидатов на должность главного тренера команды. Напомним, что Ральф Рангник по окончании сезона покинет свой пост и займет в клубе роль консультанта.

По информации авторитетного британского издания The Telegraph, среди претендентов на вакантное место числится и наставник «Брайтона» Грэм Поттер. Он считается альтернативным вариантом, если не удастся договориться с Эриком тен Хагом из «Аякса».

Также стоит уточнить, что Поттера ранее сватали в «Арсенал» и «Эвертон», но он отвечал отказом. При нем «Брайтон» превратился из аутсайдера в крепкого середняка АПЛ.