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Главный тренер «Брайтона» Поттер входит в шорт-лист «Манчестер Юнайтед» слухи

17 Февраля 2022 • 23:10 Комментировать
Лидс
...
Манчестер Юнайтед
20.02 17:00

Руководство «Манчестер Юнайтед» продолжает проводить детальный анализ кандидатов на должность главного тренера команды. Напомним, что Ральф Рангник по окончании сезона покинет свой пост и займет в клубе роль консультанта.

По информации авторитетного британского издания The Telegraph, среди претендентов на вакантное место числится и наставник «Брайтона» Грэм Поттер. Он считается альтернативным вариантом, если не удастся договориться с Эриком тен Хагом из «Аякса».

Также стоит уточнить, что Поттера ранее сватали в «Арсенал» и «Эвертон», но он отвечал отказом.  При нем «Брайтон» превратился из аутсайдера в крепкого середняка АПЛ.

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Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Юнайтед Брайтон Грэм Поттер
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ЛИДС МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД
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