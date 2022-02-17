Рафинья отложил переговоры с «Лидсом» о новом контракте

Полузащитник английского «Лидса» Рафинья, вероятно, покинет команду ближайшим летом. Недавно футболист отказался обсуждать со своим клубом возможное продление контракта и решил отложить их на неопределённый срок.

Ранее сообщалось, что в услугах бразильца заинтересованы сразу несколько европейских грандов, среди которых числились «Челси» и «Манчестер Юнайтед». Причём команда Томаса Тухеля наблюдала за футболистом ещё со времён его выступлений за французский «Ренн».

В этом сезоне Рафинья забил 8 голов, а также отдал 2 ассиста в чемпионате Англии. В прошлой кампании футболист настрелял на туманном альбионе 6+9 по системе гол + пас.