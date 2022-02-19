Фергюсон: Меня дважды приглашали возглавить сборную Англии, но я шотландец...

Сэр Алекс Фергюсон 27 лет возглавлял «Манчестер Юнайтед», однако никогда не работал с национальными командами. Между тем возможности были - его как минимум дважды приглашали возглавить сборную Англии, но каждый раз Фергюсон отказывался. По его словам, если бы он согласился, то не смог бы вернуться на родину, в Шотландию.

- Адам Крозье, уполномоченный администратор Футбольной Ассоциации, пытался назначить со мной встречу через Мартина Эдвардса. Они предлагали контракт, но я каждый раз отказывал. Мне было хорошо в «Манчестер Юнайтед», кроме того, если бы я возглавил сборную Англии, то не смог бы вернуться на родину, - заявил Фергюсон, слова которого приводит Sportbible.