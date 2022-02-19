Сэр Алекс Фергюсон 27 лет возглавлял «Манчестер Юнайтед», однако никогда не работал с национальными командами. Между тем возможности были - его как минимум дважды приглашали возглавить сборную Англии, но каждый раз Фергюсон отказывался. По его словам, если бы он согласился, то не смог бы вернуться на родину, в Шотландию.- Адам Крозье, уполномоченный администратор Футбольной Ассоциации, пытался назначить со мной встречу через Мартина Эдвардса. Они предлагали контракт, но я каждый раз отказывал. Мне было хорошо в «Манчестер Юнайтед», кроме того, если бы я возглавил сборную Англии, то не смог бы вернуться на родину, - заявил Фергюсон, слова которого приводит Sportbible.
Фергюсон: Меня дважды приглашали возглавить сборную Англии, но я шотландец...
|Лидс
|Манчестер Юнайтед
20.02 17:00
Оценить новость
Бонусы букмекеров
Читайте также на Евро-Футболе:
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
Сделать ставку
|19.02 15:30
|Вест Хэм
|...
|Ньюкасл
|1.62 4.30 5.20
|19.02 18:00
|Брайтон
|...
|Бёрнли
|1.85 3.50 4.70
|19.02 18:00
|Ливерпуль
|...
|Норвич
|1.21 7.20 13.00
|19.02 18:00
|Астон Вилла
|...
|Уотфорд
|1.77 3.85 4.60
|19.02 18:00
|Саутгемптон
|...
|Эвертон
|2.13 3.50 3.55
|19.02 18:00
|Арсенал
|...
|Брентфорд
|1.44 4.70 7.40
|19.02 18:00
|Кристал Пэлас
|...
|Челси
|6.00 4.20 1.57
|19.02 20:30
|Манчестер Сити
|...
|Тоттенхэм
|1.46 4.90 6.60
Новости
Сегодня, 19 Февраля
18 Февраля
Рекомендуем
Бан пользователя