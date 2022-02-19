Дэниел Джеймс: «У меня нет ненависти к «МЮ», но забитый гол буду праздновать »

Полузащитник «Лидса» Дэниел Джеймс высказался о грядущем противостоянии со своей бывшей командой, «Манчестер Юнайтед». Напомним, валлиец сменил клубную прописку после перехода Криштиану Роналду, так как руководство манкунианцев взялось решать проблему переизбытка футболистов в атакующей линии.

«Я отлично провел свое время в «МЮ». Не могу сказать, что я там провалился, на моем счету много матчей. Это была отличная возможность проявить себя. Буду ли я праздновать, если забью? Конечно. Гол – это прекрасное чувство. Но, ненависти у меня нет, в Манчестере у меня по-прежнему осталось много друзей», - цитирует Джеймса издание The Athletic.

Противостояние двух принципиальных соперников запланировано на воскресенье, 20 февраля. Начало - в 17:00 по московскому времени.