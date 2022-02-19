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Дэниел Джеймс: «У меня нет ненависти к «МЮ», но забитый гол буду праздновать »

19 Февраля 2022 • 15:10 Комментировать (1)
Лидс
...
Манчестер Юнайтед
20.02 17:00

Полузащитник «Лидса» Дэниел Джеймс высказался о грядущем противостоянии со своей бывшей командой, «Манчестер Юнайтед». Напомним, валлиец сменил клубную прописку после перехода Криштиану Роналду, так как руководство манкунианцев взялось решать проблему переизбытка футболистов в атакующей линии.

«Я отлично провел свое время в «МЮ». Не могу сказать, что я там провалился, на моем счету много матчей. Это была отличная возможность проявить себя.  Буду ли я праздновать, если забью? Конечно. Гол – это прекрасное чувство. Но, ненависти у меня нет, в Манчестере у меня по-прежнему осталось много друзей», - цитирует Джеймса издание The Athletic.

Противостояние двух принципиальных соперников запланировано на воскресенье, 20 февраля. Начало - в 17:00 по московскому времени. 

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Евро-Футбол.Ру,
Лидс Манчестер Юнайтед Дэниел Джеймс
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ЛИДС МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД
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Комментарии (1)
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Рейтинг комментариев
snk6565
19 Февраля 2022 в 15:40
Этот тупой бегунок открывает рот только потому, что шансов простудить мозги у него ноль
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19.02  20:30 Манчестер Сити ... Тоттенхэм 1.46 4.90 6.60
20.02  17:00 Лидс ... Манчестер Юнайтед 4.40 4.00 1.77
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