«Атмосфера в раздевалке «МЮ» определённо стала лучше»: Рангник отреагировал на слухи о «расколе» команды

Британская пресса продолжает оказывать давление на испытывающий проблемы в текущем сезоне «Манчестер Юнайтед», публикуя различные слухи о недопонимании в коллективе, которые представители клуба вынуждены раз за разом опровергать.

Исключением не стала и недавняя информация касательно плохой атмосферы в раздевалке. Главный тренер «красных дьяволов» Ральф Рангник заявил, что это все просто выдумки.

«Я видел, что там писали. На деле же все выглядит так, что атмосфера в раздевалке «МЮ» определенно стала лучше. Раньше были трудности исключительно из-за того, что некоторые футболисты были недовольны количеством игрового времени», - отреагировал Рангник в эфире Sky Sports.