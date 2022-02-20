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Фергюсон: «Единственная неудача - это то, что не удалось пригласить Гаскойна»

20 Февраля 2022 • 08:08 Комментировать
Лидс
...
Манчестер Юнайтед
Через 7 ч. 12 мин.

Сэр Алекс Фергюсон долгих двадцать семь лет руководил «Манчестер Юнайтед», выиграв с клубом все, что только возможно. Но есть вещи. о которых он сожалеет - например, о том, что так и не удалось поработать с Полом Гаскойном. Оказывается, Фергюсон звал его в команду, но так и не убедил.

- Сожалею о том, что не удалось поработать с Гаскойном. Он был невероятен, и я думаю, что с нами сделал бы отличную карьеру. Не хочу сказать, что его карьера была плоха, но с нами было бы еще лучше. Он согласился перейти к нам, но как раз в тот момент я ушел в отпуск. А когда вернулся, Мартин Эдвардс сказал мне - «знаешь, Гаскойн подписал контракт с «Тоттенхэмом», потому что они купили его матери дом за 80 тысяч фунтов стерлингов». Я не мог в это поверить. Он был невероятным игроком, - заявил Фергюсон в ходе подкаста на официальном сайте «Манчестер Юнайтед».

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Евро-Футбол.Ру,
Алекс Фергюсон Манчестер Юнайтед
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ЛИДС МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД
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