Фергюсон: «Единственная неудача - это то, что не удалось пригласить Гаскойна»

Сэр Алекс Фергюсон долгих двадцать семь лет руководил «Манчестер Юнайтед», выиграв с клубом все, что только возможно. Но есть вещи. о которых он сожалеет - например, о том, что так и не удалось поработать с Полом Гаскойном. Оказывается, Фергюсон звал его в команду, но так и не убедил.

- Сожалею о том, что не удалось поработать с Гаскойном. Он был невероятен, и я думаю, что с нами сделал бы отличную карьеру. Не хочу сказать, что его карьера была плоха, но с нами было бы еще лучше. Он согласился перейти к нам, но как раз в тот момент я ушел в отпуск. А когда вернулся, Мартин Эдвардс сказал мне - «знаешь, Гаскойн подписал контракт с «Тоттенхэмом», потому что они купили его матери дом за 80 тысяч фунтов стерлингов». Я не мог в это поверить. Он был невероятным игроком, - заявил Фергюсон в ходе подкаста на официальном сайте «Манчестер Юнайтед».