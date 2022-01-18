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Рангник рассказал, когда рассчитывает увидеть Погба на поле

18 Января 2022 • 20:13 Комментировать (1)
Лидс
...
Манчестер Юнайтед
20.02 17:00

Наставник «Манчестер Юнайтед» Ральф Рангник высказался о возвращении полузащитника «манкунианцев» Поля Погба в общую группу.

«Погба провёл первую тренировку с командой спустя два с половиной месяца, в каждом эпизоде было видно, что он является выдающимся игроком и может внести серьезный вклад в успех, если будет сконцентрирован на работе. После тренировки у нас состоялся разговор, мы общались больше часа. Поль сказал мне, что хочет быть лучшей версией себя.

Когда он вернётся на поле? Надеюсь, что он будет в составе в феврале. Повторюсь, на вчерашней тренировке он был прекрасен во всех компонентах», - приводит слова немецкого специалиста пресс-служба «Манчестер Юнайтед».

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Манчестер Юнайтед Ральф Рангник Поль Погба
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Комментарии (1)
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h c
18 Января 2022 в 20:21
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