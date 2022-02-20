Поговаривают, что Криштиану Роналду не собирается оставаться в «Манчестер Юнайтед», если по итогам сезона команда не получит путёвку в Лигу чемпионов. Как рассказывает Sunday Mirror Sport, «красные дьяволы» не станут удерживать Роналду в своих рядах, если он чётко даст понять, что собирается уйти.

Криштиану Роналду вернулся в «Манчестер Юнайтед» в конце прошлого лета. С тех пор он провёл за команду во всех соревнованиях 27 матчей. В них звёздный португальский форвард записал на свой счёт 15 голов и 3 результативных паса на партнёров.

На текущий момент «МЮ» занимает четвёртое место в таблице АПЛ.