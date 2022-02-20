Летом Погба может стать футболистом «ПСЖ», «Ювентус» отказался от притязаний на него

Полузащитник Поль Погба летом готовится покинуть «Манчестер Юнайтед», но если ранее наиболее вероятными претендентами на него назывались испанские клубы, а также «Ювентус», в котором он выступал ранее, то сейчас акцент сместился на «ПСЖ», который готов платить Погба те деньги. которые 28-летний футболист запрашивает.

Речь идет о сумме в 16 миллионов евро ежегодно, при этом «ПСЖ» готов предложить ему контракт вплоть до 2027 года, так как Погба присоединится к клубу в качестве свободного агента. «Ювентус» же столь заманчивые условия предложить сейчас не может, сообщает Todofichajes.