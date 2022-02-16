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Филлипс летом может перейти в «Арсенал»

16 Февраля 2022 • 17:25 Комментировать
Лидс
...
Манчестер Юнайтед
20.02 17:00
Опорный полузащитник «Лидса» Калвин Филлипс следующим летом может сменить клубную прописку.  В услугах футболиста заинтересован лондонский «Арсенал», чей тренер Микель Артета определил футболиста в качестве одной из главных трансферных целей на ближайшее лето.
 
По сообщениям The Sun, «канониры» уже изучают возможность приобретения англичанина по окончанию сезона. Также отмечается, что «Арсенал» может столкнуться с серьёзной конкуренцией в борьбе за игрока, ведь им также интересуется «Манчестер Юнайтед».
 
Прошлым летом Филлипс был вызван в сборную Англии на чемпионат Европы. Вместе с командой полузащитнику удалось завоевать серебряные медали, уступив в финале сборной Италии.
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Евро-Футбол.Ру,
Арсенал Лондон Калвин Филипс
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ЛИДС МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД
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