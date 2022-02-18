Игало: «Я не жалею о времени, которое провёл в «МЮ»

Нападающий аравийского «Аль-Хиляля» Одион Игало вспомнил о том времени, которое провёл в составе «Манчестер Юнайтед». Нигериец заявил, что ни капли не жалеет о решении перейти в стан «красных дьяволов».

«Я не жалею, у меня ноль сожалений о проведённом в Манчестере времени. Они до сих пор являются моей командой, даже сейчас. Я буду поддерживать этот клуб до того дня, пока не умру», – заключил Игало в интервью американскому изданию ESPN.

Напомним, что Одион Игало отыграл за «Манчестер Юнайтед» год на правах аренды. В 12 матчах чемпионата Англии за «красных дьяволов» футболист не сумел отличиться ни одним результативным действием.