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Клеберсон посоветовал Тилемансу не переходить в «МЮ»

16 Февраля 2022 • 17:05 Комментировать
Кристал Пэлас
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Челси
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19.02 18:00
Бывший игрок «Манчестер Юнайтед» Клеберсон посоветовал Юри Тилемансу не переходить в стан «красных дьяволов» ближайшим летом. Вместо этого бразилец призвал бельгийца присоединиться к конкурентам своего бывшего клуба – «Челси».
 
«Я могу представить Тилеманса в «Челси». Он отлично подойдёт игровому стилю Тухеля. Когда ты наблюдаешь за игрой «Челси», то сразу видно, как комфортно они взаимодействуют с мячом. Переход в «Манчестер Юнайтед» может стать для него риском. «Ливерпуль» уже обладает достаточным количеством игроков в полузащите», – заявил Тилеманс.
 
Отметим, что ранее появлялись слухи о намерении Тилеманса не продлевать действующий контракт с «Лестером», который истекает летом 2023 года.
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Евро-Футбол.Ру,
Челси Манчестер Юнайтед Клеберсон Юри Тилеманс
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КРИСТАЛ ПЭЛАС ЧЕЛСИ
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