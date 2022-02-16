Клеберсон посоветовал Тилемансу не переходить в «МЮ»

Бывший игрок «Манчестер Юнайтед» Клеберсон посоветовал Юри Тилемансу не переходить в стан «красных дьяволов» ближайшим летом. Вместо этого бразилец призвал бельгийца присоединиться к конкурентам своего бывшего клуба – «Челси».

«Я могу представить Тилеманса в «Челси». Он отлично подойдёт игровому стилю Тухеля. Когда ты наблюдаешь за игрой «Челси», то сразу видно, как комфортно они взаимодействуют с мячом. Переход в «Манчестер Юнайтед» может стать для него риском. «Ливерпуль» уже обладает достаточным количеством игроков в полузащите», – заявил Тилеманс.

Отметим, что ранее появлялись слухи о намерении Тилеманса не продлевать действующий контракт с «Лестером», который истекает летом 2023 года.