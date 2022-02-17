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Шоу: «Кто-то скажет, что я глуп, но «МЮ» может выиграть Лигу чемпионов»

17 Февраля 2022 • 00:39 Комментировать (2)
Лидс
...
Манчестер Юнайтед
20.02 17:00

Защитник «Манчестер Юнайтед» Люк Шоу не спешит унывать из-за провальных результатов команды. Футболист считает, что манкунианцы все еще могут спасти сезон, достигнув необходимого результата в Лиге чемпионов.

По словам англичанина, игроки «МЮ» верят в свой успех в самом престижном клубном турнире Старого света. Он заявил, что команда начинает набирать обороты перед решающим этапом сезона.

«Кто-то скажет, что я глуп, но «Юнайтед» может выиграть Лигу чемпионов. Уверен, каждый в нашей раздевалке верит, что нам это под силу. Нужно продолжать работать и хорошо играть», - приводит слова Шоу местное издание The Mirror.

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Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Юнайтед Люк Шоу
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ЛИДС МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД
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Комментарии (2)
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Рейтинг комментариев
Alex1972
17 Февраля 2022 в 01:03
В фифе может...Хе...
id152079006
17 Февраля 2022 в 01:01
Люк, ты и вправду глуп!
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