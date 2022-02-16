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Названы клубы, которые поборются за Роналду в случае ухода из «МЮ» слухи

16 Февраля 2022 • 20:52 Комментировать (1)
Лидс
...
Манчестер Юнайтед
20.02 17:00

Несмотря на множество опровержений, британская пресса до сих пор продолжает обсуждать возможный уход нападающего Криштиану Роналду из «Манчестер Юнайтед». Более того, журналисты начали перечислять команды, которые активно следят за сложившейся ситуацией.

Таблоид The Sun со ссылкой на близкое окружение 37-летнего игрока сообщил, что агентам Криштиану известно об интересы со стороны «Баварии», «ПСЖ» и «Ромы», где его ждет Жозе Моуринью.

Тем не менее, более авторитетные источники уверяют в желании самого Роналду остаться в Манчестере, отмечая, что провальный сезон в исполнении команды не повлияет на его итоговое решение. 

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Евро-Футбол.Ру,
Рома Бавария Криштиану Роналду Манчестер Юнайтед ПСЖ
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ЛИДС МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД
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Комментарии (1)
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PoliticExpert
16 Февраля 2022 в 21:09
Что интересно, активно обсуждают все слухи только журнашлюшки и хейтерочки))))
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