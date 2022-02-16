«Это всё придумывается на ходу»: Рэшфорд опроверг слухи о проблемах в раздевалке «МЮ» из-за Роналду

Нападающий «Манчестер Юнайтед» Маркус Рэшфорд оперативно отреагировал на слухи о расколе раздевалки команды из-за наличия Криштиану Роналду, который вместе со своими единомышленниками якобы хотели взять на себя лидерство. Сообщалось, что подобная инициатива не нравится английским футболистам.

Впрочем, Рэшфорд дал понять, что ничего подобного внутри коллектива не наблюдается. «Хватит намеренно искать разногласия, пожалуйста. Это все теперь на ходу придумывается, что ли?» - ответил игрок у себя в «Твиттере».

Напомним, что в один список с Рэшфордом также приписывали капитана манкунианцев Гарри Магуайра.