Бьелса о будущем в «Лидсе»: «Сейчас неподходящий момент для таких разговоров»

Главный тренер «Лидса» Марсело Бьелса не стал отрицать, что может покинуть клуб по окончанию сезона. Во время пресс-конференции перед игрой против «Манчестер Юнайтед» наставник перебил вопрос журналиста и сказал: «Сейчас неподходящий момент для таких разговоров».

Напомним, что Бьелса присоединился к «Лидсу» летом 2018 года. Аргентинскому специалисту понадобилось всего два года для того, чтобы вернуть команду в элитный дивизион из Чемпионшипа.

Дерби «красной розы» между «Манчестер Юнайтед» и «Лидсом» стартует в воскресенье 20 февраля в 17:00 по московскому времени на стадионе «Элланд Роуд».