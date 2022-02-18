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Бьелса о будущем в «Лидсе»: «Сейчас неподходящий момент для таких разговоров»

18 Февраля 2022 • 14:29 Комментировать
Лидс
...
Манчестер Юнайтед
20.02 17:00
Главный тренер «Лидса» Марсело Бьелса не стал отрицать, что может покинуть клуб по окончанию сезона. Во время пресс-конференции перед игрой против «Манчестер Юнайтед» наставник перебил вопрос журналиста и сказал: «Сейчас неподходящий момент для таких разговоров».
 
Напомним, что Бьелса присоединился к «Лидсу» летом 2018 года. Аргентинскому специалисту понадобилось всего два года для того, чтобы вернуть команду в элитный дивизион из Чемпионшипа.
 
Дерби «красной розы» между «Манчестер Юнайтед» и «Лидсом» стартует в воскресенье 20 февраля в 17:00 по московскому времени на стадионе «Элланд Роуд».
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Евро-Футбол.Ру,
Лидс Марсело Бьелса
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ЛИДС МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД
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