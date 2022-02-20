Прошлым летом «Манчестер Юнайтед» вернул в свои ряды звёздного Криштиану Роналду. Португалец с тех пор забил 15 голов, но всё же от него ждали большего. По данным Mirror, в стане «красных дьяволов» растёт понимание того, что трансфер Роналду был ошибкой. Ошибка эта была связана как коммерческими моментами, так и желанием клуба не допустить перехода игрока в «Манчестер Сити».

Сегодня, 20 февраля, «Манчестер Юнайтед» будет проводить гостевой матч английской Премьер-лиги против «Лидса». Не пропустите трансляцию в текстовом формате на страницах LiveResult.

«Манчестер Юнайтед» не станет удерживать Роналду