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​В «Манчестер Юнайтед» начинают жалеть о подписании Роналду слухи

20 Февраля 2022 • 12:08 Комментировать (1)
Лидс
...
Манчестер Юнайтед
Через 4 ч. 2 мин.

Прошлым летом «Манчестер Юнайтед» вернул в свои ряды звёздного Криштиану Роналду. Португалец с тех пор забил 15 голов, но всё же от него ждали большего. По данным Mirror, в стане «красных дьяволов» растёт понимание того, что трансфер Роналду был ошибкой. Ошибка эта была связана как коммерческими моментами, так и желанием клуба не допустить перехода игрока в «Манчестер Сити».

Сегодня, 20 февраля, «Манчестер Юнайтед» будет проводить гостевой матч английской Премьер-лиги против «Лидса». Не пропустите трансляцию в текстовом формате на страницах LiveResult.

«Манчестер Юнайтед» не станет удерживать Роналду

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Евро-Футбол.Ру,
Криштиану Роналду Манчестер Юнайтед
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ЛИДС МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД
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Комментарии (1)
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Рейтинг комментариев
Alex1972
20 Февраля 2022 в 12:47
Все поставленные задачи нырялду в МЮ выполнил... Теперь можно на выход... Только не в последний день трансферного окна, а в первый... Чемодан, вокзал , МЛС... Да, и криокамеру не забудь, в Майами жарко... А-ха-ха-ха....
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20.02  17:00 Лидс ... Манчестер Юнайтед 4.40 4.00 1.77
20.02  19:30 Вулверхэмптон ... Лестер 2.48 3.20 3.05
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