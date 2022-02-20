​«Манчестер Юнайтед» инициирует продление контракта Далота

«Манчестер Юнайтед» планирует активировать опцию продления контракта с защитником Диогу Далотом. Об этом на своих страницах рассказывает Daily Star.

Действующее трудовое соглашение связывает Диогу Далота с «красными дьяволами» до конца июня 2023 года. При этом в договоре есть пункт, позволяющий клубу продлить договор ещё на один сезон.

В сезоне 2021/2022 Диогу Далот провёл за «Манчестер Юнайтед» во всех соревнованиях 20 матчей. Результативными действиями португальский 22-летний защитник не отмечался.

В воскресенье, 20 февраля, «Манчестер Юнайтед» сыграет против «Лидса». Не пропустите трансляцию в текстовом формате.