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​«Манчестер Юнайтед» инициирует продление контракта Далота

20 Февраля 2022 • 11:15 Комментировать
Лидс
...
Манчестер Юнайтед
Через 5 ч. 38 мин.

«Манчестер Юнайтед» планирует активировать опцию продления контракта с защитником Диогу Далотом. Об этом на своих страницах рассказывает Daily Star.

Действующее трудовое соглашение связывает Диогу Далота с «красными дьяволами» до конца июня 2023 года. При этом в договоре есть пункт, позволяющий клубу продлить договор ещё на один сезон.

В сезоне 2021/2022 Диогу Далот провёл за «Манчестер Юнайтед» во всех соревнованиях 20 матчей. Результативными действиями португальский 22-летний защитник не отмечался.

В воскресенье, 20 февраля, «Манчестер Юнайтед» сыграет против «Лидса». Не пропустите трансляцию в текстовом формате.

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Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Юнайтед Диогу Далот
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ЛИДС МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД
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20.02  17:00 Лидс ... Манчестер Юнайтед 4.40 4.00 1.77
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