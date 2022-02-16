Нкунку зимой мог перейти в «МЮ»

Полузащитник немецкого «Лейпцига» Кристофер Нкунку этой зимой мог перейти в «Манчестер Юнайтед». По сообщениям журналиста Кристиана Фалька из Bild, «красные дьяволы» рассматривали кандидатуру футболиста в последние дни зимнего трансферного окна на замену Мэйсону Гринвуду, у которого сейчас пробелмы с законом.

Отмечается, что в последний момент руководство «Манчестер Юнайтед» решило не совершать никаких покупок зимой и подождать до лета. В зависимости, если новый главный тренер команды одобрит эту покупку, «манкунианцы» могут вернуться к кандидатуре Нкунку уже следующим летом.