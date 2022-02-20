Португальский защитник «Манчестер Юнайтед» Диогу Далот - один из тех парней, с которыми Криштиану Роналду общается особенно охотно. Как пояснил Далот, у них есть даже свой совместный предматчевый ритуал - распивать по чашечке кофе.- У всех игроков есть свои привычки и ритуалы. У меня их не так и много, но недавно у нас с Криштиану Роналду появилась совместная привычка выпивать по чашечке кофе перед матчем. Не то чтобы я большой любитель кофе, но мы общаемся и концентрируемся перед матчем, это полезно, - пояснил Далот, слова которого прозвучали в чате с болельщиками «МЮ» Questions & Answers.
«Чашечка кофе с Роналду» - Далот рассказал, как настраивается на матчи
|Лидс
|Манчестер Юнайтед
Через 8 ч. 51 мин.
Оценить новость
Бонусы букмекеров
Читайте также на Евро-Футболе:
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
Новости
Сегодня, 20 Февраля
Рекомендуем
Бан пользователя