«Чашечка кофе с Роналду» - Далот рассказал, как настраивается на матчи

Португальский защитник «Манчестер Юнайтед» Диогу Далот - один из тех парней, с которыми Криштиану Роналду общается особенно охотно. Как пояснил Далот, у них есть даже свой совместный предматчевый ритуал - распивать по чашечке кофе.

- У всех игроков есть свои привычки и ритуалы. У меня их не так и много, но недавно у нас с Криштиану Роналду появилась совместная привычка выпивать по чашечке кофе перед матчем. Не то чтобы я большой любитель кофе, но мы общаемся и концентрируемся перед матчем, это полезно, - пояснил Далот, слова которого прозвучали в чате с болельщиками «МЮ» Questions & Answers.