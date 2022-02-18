Магуайр о спорах с Роналду за капитанскую повязку: «Это очередная неправда»

Защитник «Манчестер Юнайтед» Харри Магуайр прокомментировал слухи о том, что между ним и нападающим Криштиану Роналду возник спор насчёт капитанской повязки. Англичанин заявил, что эта новость является неправдой.

«Я видел немалое количество новостей об этом клубе, которые были неправдивыми, эта является очередной. Я не стану пояснять всё то, о чем было написано в этой статье, но просто хочу, чтоб все знали. Мы объединены и сконцентрированы на матче в воскресенье. Хорошего всем дня», – написал защитник в своём «Твиттере».

Напомним, что в последних трёх матчах «Манчестер Юнайтед» сумел одержать всего одну победу над «Брайтоном». Скоро «красных дьяволов» ожидает встреча с мадридским «Атлетико» в ⅛ финала Лиги чемпионов.