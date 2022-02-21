«МЮ» снова на коне»: слова Роналду после победы над «Лидсом»

Звездный голеадор «МЮ» Криштиану Роналду эмоционально прокомментировал победу над «Лидсом» в поединке 26-го тура английской Премьер-лиги. «Красные дьяволы» отпраздновали успех со счетом 4:2. Несмотря на большое количество голов, португальцу не удалось отличиться в этой встрече.

«Важный результат для нас в Премьер-лиге. Теперь команду ждет непростое испытание в Лиге чемпионов. «МЮ» снова на коне! Мы – «Юнайтед», - оставил публикацию 37-летний нападающий в своем инстаграм-аккаунте.

Благодаря победе на счету манкунианцев стало 46 баллов. Подопечные Ральфа Рангника располагаются на четвертой позиции в турнирной таблице.