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Рангник: «Я не знал, что матч с «Лидсом» - это дерби для «МЮ»

18 Февраля 2022 • 23:25 Комментировать
Лидс
...
Манчестер Юнайтед
20.02 17:00

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Ральф Рангник поделился ожиданиями от предстоящего матча с «Лидсом» в рамках АПЛ. Наставник мерсисайдцев признал, что его отношение к этому поединку изменилось в последние дни, так как он познакомился с историей противостояния.

«Я не знал, что матч с «Лидсом» - это дерби для «МЮ», мне об этом только недавно сказали. Думаю, у наших футболистов есть все, чтобы справиться с давлением и атмосферой в данном противостоянии. Также верю в командный прогресс, нам необходимо улучшать качество игры», - прокомментировал Рангник на пресс-конференции.

Напомним, что матч состоится в воскресенье, 20 февраля. После этого «красные дьяволы» сыграют в Лиге чемпионов против «Атлетико».

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Манчестер Юнайтед Ральф Рангник
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