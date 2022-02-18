Рангник: «Я не знал, что матч с «Лидсом» - это дерби для «МЮ»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Ральф Рангник поделился ожиданиями от предстоящего матча с «Лидсом» в рамках АПЛ. Наставник мерсисайдцев признал, что его отношение к этому поединку изменилось в последние дни, так как он познакомился с историей противостояния.

«Я не знал, что матч с «Лидсом» - это дерби для «МЮ», мне об этом только недавно сказали. Думаю, у наших футболистов есть все, чтобы справиться с давлением и атмосферой в данном противостоянии. Также верю в командный прогресс, нам необходимо улучшать качество игры», - прокомментировал Рангник на пресс-конференции.

Напомним, что матч состоится в воскресенье, 20 февраля. После этого «красные дьяволы» сыграют в Лиге чемпионов против «Атлетико».