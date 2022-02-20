Марсело Бьелса покинет тренерское кресло в «Лидсе» по завершению текущего сезона. Об этом рассказывает Mirror. Аргентинский специалист считает, что он достиг предела в тех условиях и с теми ресурсами, которые у него были.

Отметим, что Марсело Бьелса проводит в «Лидсе» четвёртый сезон. Ранее аргентинец ни с одним клубом не работал так долго. Под руководством Бьелсы «павлины» в 2020 году вернулись в АПЛ после 16 лет отсутствия. В пролом сезоне «Лидс» занял 9 место в чемпионате, но в этом на фоне частых травм команда идёт в нижней части турнирной таблицы.

В воскресенье «Лидс» сыграет против «Манчестер Юнайтед». Не пропустите текстовую трансляцию.