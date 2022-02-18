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Райс о Погба: «Он входит в топ-3 моих самых сложных соперников»

18 Февраля 2022 • 20:02 Комментировать
Вест Хэм
...
Ньюкасл
1.68 3.80 5.20
Через 18 ч. 27 мин.
Полузащитник лондонского «Вест Хэма» Деклан Райс рассказал о своих впечатлениях от игры против своего коллеги по амплуа Поля Погба из «Манчестер Юнайтед». Англичанин заявил, что француз входит в топ-3 его самых сложных оппонентов.
 
«Люди часто критикуют его, но, честно говоря, он определённо входит в топ-3 самых сложных игроков, против которых мне когда-либо приходилось играть. Он невероятно силён, отлично держит мяч, он может сдержать сумасшедший поток прессинга. Погба невероятен», – заявил Райс в интервью BT Sport.
 
Напомним, контракт Погба с «Манчестер Юнайтед» истекает в конце этого сезона. Райс, в свою очередь, может заменить француза в стане «красных дьяволов». Сумма трансфера англичанина оценивается в районе 100 миллионов евро.
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Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Юнайтед Вест Хэм Поль Погба Деклан Райс
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