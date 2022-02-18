Райс о Погба: «Он входит в топ-3 моих самых сложных соперников»

Полузащитник лондонского «Вест Хэма» Деклан Райс рассказал о своих впечатлениях от игры против своего коллеги по амплуа Поля Погба из «Манчестер Юнайтед». Англичанин заявил, что француз входит в топ-3 его самых сложных оппонентов.

«Люди часто критикуют его, но, честно говоря, он определённо входит в топ-3 самых сложных игроков, против которых мне когда-либо приходилось играть. Он невероятно силён, отлично держит мяч, он может сдержать сумасшедший поток прессинга. Погба невероятен», – заявил Райс в интервью BT Sport.

Напомним, контракт Погба с «Манчестер Юнайтед» истекает в конце этого сезона. Райс, в свою очередь, может заменить француза в стане «красных дьяволов». Сумма трансфера англичанина оценивается в районе 100 миллионов евро.