Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
Бонус +100 $
Регистрация
Новости Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
ОЛИМПИАДА 2022: Трансляции / Новости / Медали
Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Погба не будет начинать переговоры по новому контракту с «МЮ», если клуб не попадёт в Лигу чемпионов

16 Февраля 2022 • 22:28 Комментировать
Лидс
...
Манчестер Юнайтед
20.02 17:00

После того, как новоиспеченный главный тренер «Манчестер Юнайтед» Ральф Рангник начал доверять восстановившемуся от травмы полузащитнику Полю Погба, француз задумался о возможном продлении своего контракта с клубом.

Впрочем, журналистам удалось разузнать, при каких обстоятельствах стороны сядут за стол переговоров. По информации корреспондента BBC Саймона Стоуна, Погба не будет рассматривать вариант с пролонгацией, если манкунианцы не смогут гарантировать себе участие в Лиге чемпионов на следующий сезон.

При этом, за последнее время от идеи подписания Погба отказалось сразу несколько команд. На данный момент интерес к нему проявляет лишь «ПСЖ».  

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Юнайтед Поль Погба
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
Бонус +100 $
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
ЛИДС МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
16 Февраля
22:28 · Англия. Премьер-лига
Погба не будет начинать переговоры по новому контракту с «МЮ», если клуб не попадёт в Лигу чемпионов
21:19 · Англия. Премьер-лига
«Это всё придумывается на ходу»: Рэшфорд опроверг слухи о проблемах в раздевалке «МЮ» из-за Роналду
20:52 · Англия. Премьер-лига
Названы клубы, которые поборются за Роналду в случае ухода из «МЮ» 1 слухи
19:58 · Англия. Премьер-лига
Нкунку зимой мог перейти в «МЮ»
17:25 · Англия. Премьер-лига
Филлипс летом может перейти в «Арсенал»
17:05 · Англия. Премьер-лига
Клеберсон посоветовал Тилемансу не переходить в «МЮ»
16:40 · Англия. Премьер-лига
«Челси» наблюдал за Рафиньей ещё в «Ренне»
15:54 · Англия. Чемпионшип
​«У мамы нет денег на еду»: «Суиндон» разыскивает фаната, написавшего трогательное письмо фото
14:53 · Англия. Премьер-лига
​«Манчестер Сити» ведёт переговоры с Бернарду Силвой слухи
11:51 · Англия. Премьер-лига
Гвардиола: «Ливерпуль» как заноза в заднице, они наш главный соперник»
10:05 · Англия. Премьер-лига
Роналду забивает на протяжении 21 календарного года подряд 28
08:25 · Англия. Премьер-лига
Линекер: «Месси и Роналду не могут вечно бросать вызов времени» 4
08:05 · Англия. Премьер-лига
Рангник оценил игру Роналду в матче с «Брайтоном»
07:58 · Англия. Премьер-лига
Мата собирается покинуть «Манчестер Юнайтед» летом 1
05:54 · Англия. Премьер-лига
Рангник: «Мы рискнули и это сработало»
Все новости
Рекомендуем