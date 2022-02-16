Погба не будет начинать переговоры по новому контракту с «МЮ», если клуб не попадёт в Лигу чемпионов

После того, как новоиспеченный главный тренер «Манчестер Юнайтед» Ральф Рангник начал доверять восстановившемуся от травмы полузащитнику Полю Погба, француз задумался о возможном продлении своего контракта с клубом.

Впрочем, журналистам удалось разузнать, при каких обстоятельствах стороны сядут за стол переговоров. По информации корреспондента BBC Саймона Стоуна, Погба не будет рассматривать вариант с пролонгацией, если манкунианцы не смогут гарантировать себе участие в Лиге чемпионов на следующий сезон.

При этом, за последнее время от идеи подписания Погба отказалось сразу несколько команд. На данный момент интерес к нему проявляет лишь «ПСЖ».