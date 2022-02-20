Ральф Рангник пытается стабилизировать ситуацию внутри «Манчестер Юнайтед». На этой неделе немецкий тренер провёл беседы с Криштиану Роналду, Бруну Фернандешем, Полем Погба и другими влиятельными фигурами в команде.

В последние недели в прессе то и дело появлялись слухи по поводу проблем в раздевалке «Манчестер Юнайтед». Сообщалось, что английские футболисты раздражены из-за попыток Криштиану Роналду стать лидером номер один. Накануне Ральф Рангник говорил, что атмосфера в команде стала лучше.

«Манчестер Юнайтед» на текущий момент располагается на четвёртой позиции в турнирной таблице чемпионата Англии.