Интрига за 4-е место круче, чем за чемпионство: Кто от Англии попадёт в Лигу чемпионов

В последние годы мы привыкли, что в Англии идёт интересная борьба за чемпионство, но в нынешнем сезоне «Манчестер Сити» уже не выпустит из рук лидерство. Зато за последнюю, четвёртую, путёвку в Лигу чемпионов борьба обещает быть напряжённой. Сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» размышляет о раскладах.

У «Манчестер Сити» 63 очка после 25 матчей, а «Ливерпуль» и «Челси» отстают на 9 и 16 баллов соответственно. Даже по матчу в запасе у подопечных немецких специалистов не дают им надежду на борьбу за чемпионство. При этом обе команды имеют отрыв от преследователей, так что позиции в топ-4 должны сохранить. А вот само четвёртое место будет оспариваться в жестокой борьбе, и сейчас путаницы добавляет и разное количество сыгранных матчей.

Клуб Игры Очки «Манчестер Юнайтед» 25 43 «Вест Хэм» 25 41 «Арсенал» 22 39 «Вулверхэмптон» 23 37 «Тоттенхэм» 22 36

Как минимум 5 команд реально претендуют на одно место в Лиге чемпионов, цену которого все понимают. Любопытно, что в понедельник «МЮ», по сути, отцепил от гонки ещё одного вероятного претендента. У «Брайтона» осталось 33 очка уже после 24 матчей, и теперь уже вряд ли «чайки» смогут догнать «красных дьяволов». А вот выиграй подопечные Поттера на «Олд Траффорд» …

Пожалуй, после результата вторника выбыл из борьбы и «Лестер», который в предыдущие два сезона упускал путёвку в Лигу чемпионов в самой концовке. Подопечные Роджерса теперь отстают от «МЮ» уже на 16 очков, и 3 матча в запасе вряд ли им серьёзно помогут.

Если смотреть на «потерянные очки», то несложно посчитать, что лидером гонки является «Арсенал». При реальном отставании от «МЮ» в количестве 4 баллов, у них целых 9 есть «в запасе». Вторым в этой гонке перспектив является «Тоттенхэм».

Правда, в Английской премьер-лиге точно нельзя с уверенностью говорить о том, что потенциальные очки станут набранными, уж слишком большая конкуренция на Туманном Альбионе. Тем более что у «Арсенала» и «Тоттенхэма» одна из отложенных встреч является очной, так что оба лондонских коллектива в ней по три очка точно не наберут.

На финише сезона важным фактором будет свежесть, которая зависит в том числе от участия в еврокубках. В этом плане сложнее всего придётся «МЮ», у которого запланированы матчи Лиги чемпионов. Причём мадридский «Атлетико» не в самой лучшей форме, так что «красные дьяволы» могут в турнире и задержаться. Также продолжает выступление на континентальной арене и «Вест Хэм», и делает это в Лиге Европы, победа в которой даст путёвку в Лигу чемпионов. Вполне вероятно, что в еврокубках у «молотобойцев» шансы на завоевание заветного пропуска в главный еврокубок даже выше.

Фаворита в борьбе этой пятёрки назвать пока сложно. В оставшиеся туры будет несколько очных противостояний между клубами, которые борются за четвёртое место. Вмешаться могут и представители топ-3: тот же «МЮ» ждёт встреч и с «Манчестер Сити», и с «Ливерпулем», и с «Челси».

В общем, если с чемпионством всё ясно, то вот борьба за четвёртое место будет очень интересной. При этом разница между 4-м и 5-м местом намного больше, чем между 1-м и 2-м.

Роман Андреев